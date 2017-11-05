Kayseri, hükümete desteğinin karşılığını alamıyor

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçe kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bütçe Kesin Hesabı’nın görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’na katılarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a Kayseri halkının merakla beklediği projeleri sordu. Kurulduğu günden bugüne Kayseri’nin AKP iktidarına büyük destek verdiğini ancak bunun karşısında hak ettiği yatırımları alamadığını ifade eden Arık, şunları söyledi: “Sayın Bakanım, Kayseri, 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla çevresindeki 15 il için ticaret, lojistik ve âdeta bir sağlık merkezi konumunda. Kayseri, partinizden cumhurbaşkanı çıkardı, başbakan çıkardı, Meclis başkanvekili çıkardı, grup başkan vekili çıkardı, 7 milletvekilimizi verdi, kabinenizde bakanımız var ancak her ne hikmetse Sayın Bakan, ‘Kayserili işini bilir.’ mantığıyla hareket edilip Hükûmetiniz Kayseri’ye sanki üvey evlat muamelesi yapıyor ve Kayseri’ye kör gözle bakmaya devam ediyor. Şöyle ki: 2002’de Kayseri’deki mitinginizi çok iyi hatırlıyorum, Sayın Genel Başkanınız, Kayseri’ye müjde vermişti, demişti ki: ‘Artık Kayseri’den Ankara’ya bir buçuk saatte gideceksiniz ve Kayseri’ye hızlı tren müjdesini veriyorum.’ Tabii, Kayseri de sizi alkışladı, oyunu da verdi. 2007 seçimlerine gediğimizde yine aynı, denildi ki: ‘Kayseri, size müjde, siz artık Ankara’ya bir buçuk, iki saatte gideceksiniz, hızlı treniniz geliyor.’ Tabii ki bir türlü gelmeyen hızlı ‘Ne zaman gelecek?’ diye sorulduğunda proje aşamasında olduğu söylenildi. 2011 seçimlerine gelindiğinde yine aynı, şeyler söylendi. Aradan on beş yıllık bir süreç geçti ama Kayseri’ye hâlâ hızlı tren gelmedi ve ben 2018 bütçenize bakıyorum, hâlâ proje aşamasında olduğunu görüyorum. Sayın Bakanım, Kayseri’ye bir tarih verir misiniz? Biz Kayseri’den Ankara’ya hızlı trenle ne zaman geleceğiz? 2023 mü, 2030 mu? Ama görüyorum ki 2019 seçimleri geliyor, iktidarı da kaybedecek gibi gözüküyorsunuz, herhâlde hızlı treni yapmak da bize nasip olacak gibi gözüküyor”







“Erkilet havaalanı genişletilecek mi?”

Kayseri’nin çevre iller için de bir merkez olduğuna dikkat çeken Arık, mevcut havaalanının Kayseri’ye yetmediğini ifade ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Erkilet Havalimanı, Kayseri’ye yakışmıyor, çok küçük, bir büyütme çalışması yapıldı ama inanın ki ihtiyacı karşılamıyor. Bir diğer şey de Sayın Bakanım, kara yoluyla gittiğiniz zaman, her zaman aynı yerde hep asfalt çalışmalarını görüyoruz, hep aynı yerde bu asfalt çalışmaları. Acaba niçin? Bu kullandığımız asfaltın kalitesinde mi bir bozukluk var, işçilerimizde mi bir sıkıntı var, yoksa müteahhitleriniz de mi bir sıkıntı var? Yoksa oradan gidin araçlarda mı bir sıkıntı var, sürücüde mi bir sıkıntı var, neden bu kadar sık asfalt çalışması yapılıyor?”



Şahruh can çekişiyor

Arık, Kayseri’nin önemli tarihi yapıtlarından biri olan Şahruh Köprüsü’nü de gündeme taşıdı. Bu konuda daha öncede girişimlerde bulunduğunu ancak henüz bir aşama kaydedilmediğini ifade eden Arık, “Sarıoğlu ilçesinin Karaözü Mahallesi’nde tarihî Şahruh Köprüsü var, yaklaşık 1400 yılında yapıldığı söyleniyor. Sayın müsteşarla da bir yıl önceden görüşmüştüm konuyla ilgili. Bu köprü can çekişiyor şu anda, âdeta yıkıldı, yıkılacak. Bu köprüyü kurtarmak için herhangi bir çalışma yaptınız mı, bu konuda bilgi almak isterim”

CHP Kayseri Milletvekili Arık’ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Havalimanıyla ilgili Kayseri Havalimanı’nda yeni bir terminal yeri ihtiyacı vardı, yer olmadığı için yapamadık ama askeriyeyle anlaştık, sivil tesis yapılmasıyla ilgili 100 bin metrekarelik bir alanı da tahsis ettiler, şimdi onun proje hazırlıklarını yapıyoruz” diye konuştu.

Arık’ın hızlı tren ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Arslan, 142 kilometrelik Yerköy-Kayseri hattının üç-üç buçuk yıl içinde bitmiş olacağını söyledi.

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