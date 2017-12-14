Kayseri için 18 Aralık uyarısı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan Kayseri için çok önemli bir uyarı geldi. TCDD'den yapılan uyarıda; Kayseri'deki hatlara 18 Aralık günü 27 bin volt elektrik verileceğinden hatlarda gezinmenin hayati tehlike taşıdığı ifade edildi.

14 Aralık 2017 Perşembe 12:35