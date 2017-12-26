Kayseri için flaş karar!

Kayseri ‘de bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'ndeki bazı alanların da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.







Söz konusu alanlar içindeki harca esas değer üzerinden belediyelerce devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

(karar.com)