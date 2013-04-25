Kayseri İle İlgili Korkunç Ölüm Bilançosu

“Trafikte kaza tabirini kullanmak istemiyoruz” diyen Mustafa Aydın, “Trafik kazası denildiği zaman bizim irademiz dışında olmuş, tabiri caizse kazanın ve kaderin sonucu olarak meydana gelmiş ve teslim olmamız gereken bir olay gibi görüyoruz. Oysa istatistiklerde trafik kazalarındaki hata oranı yüzde 98 itibarı ile insana ait” diye konuştu.

“Kaza falan yok ortada” ifadesinde bulunan Aydın, insanların karayollarında birbirlerini öldürdüklerini söyleyerek, “Kaza falan olmuyor. Maalesef sürekli olarak bunun üzerinde duruyoruz. Dünyada trafik kazalarında ilk 10’dayız. Her yıl Felahiye gibi bir ilçemizi mezara gönderiyoruz. 2012 yılında 111 kişi yalnızca olay yerinde hayatını kaybetti. Bugün itibarı ile 2013 yılında 28 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda bin 628 kişi de yaralandı. Trafik kazaları maalesef her geçen gün artıyor. İlimizde 287 bin tescilli araç var. Trafikte çok ciddi bir sirkülasyon var” dedi.

Aydın, “2012 yılında 111 kişi kaybettiysek 2013 yılı başında da 28 kişi hayatını kaybettiyse bu şu manaya mı geliyor? Yıl sonuna kadar daha yaklaşık 100 kişiyi kaybedeceğiz. Peki bu 100 kişi kim?” Bu konuyu asla şapkamızın arkasına atmamamız lazım. Bu milli bir sorun” diye konuştu.