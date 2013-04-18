Kayseri İli Yardım Derneğinden Melikşah'a Ziyaret

Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölge halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamalarını temin etmek için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamak amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan Kayseri ili İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Melikşah Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Melikşah Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tankut Yalçınöz ve üniversite sekreteri Veli Demirci tarafından ağırlanan Kayseri ili İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ören Altmışyedioğlu Tarhanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Önder ve beraberindeki heyet öğrencilere yönelik işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulundular.

