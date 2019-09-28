KAYSERİ KALESİ’NE ATLI BİRLİKLİ TANITIM

Roma İmparatoru III. Gordianus zamanında M. S. 238-244 yılları arasında inşa edilen ve Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ile Osmanlılardan kalma, yıllara meydan okuyan Kayseri Kalesi içi ve dışının restorasyon ve kale içi kültür merkezi çalışmaları 2013 yılından bu yana devam ediyordu. Resmi açılışını Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Kayseri Kalesi protokolün katılımı ile açıldı.







AÇILIŞTA MHP, CHP VE İYİ PARTİ YOKTU

Kayseri Kalesi Tanıtım programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çoğuroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, kurum müdürleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayseri Kalesi tanıtım programına AK Parti dışında cumhur ittifakı olan MHP ile CHP, İYİ Parti temsilcilerden hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.







“ASLINA UYGUN OLARAK TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI”

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gaziler anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tanıtım programında açılış konuşmasını yapan Kültür Bakanlığı Müzeler Müdür Yardımcısı İsmail Karaman “Kayseri Kalesi’nde aslına uygun olarak titiz çalışma yapıldı. Uzun süredir devam eden restorasyon tamamlandı. Arkeoloji Müzesi buraya taşındı. Kütüphane, konferans salonu, sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, galeri ve açık oturma alanları ile teras yapıldı. 13 bin metrekare alan olan Kayseri Kalesi bu projeyle yeniden doğacak” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.







“ŞEHRE DAMGASINI VURAN KALEYİ AÇIYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri Kalesi’nin Ekim ayı sonuna doğru resmi açılışının yapılacağını belirterek, “Seçimden önce bize kalenin ne zaman açılacağı en çok sorulan soru oldu. Eylül ayında diyorduk, seçimler bitti, 2013’te başlayan çalışma bitti ve tanıtımı yapıyoruz. Şehre damgasını vuran kaleyi açıyoruz. 2013’te restorasyon başlamıştı. 2200 yıla kadar geriye giden anlamlı eserin fonksiyonlarını yüklenip hizmete sunulması bizleri keyiflendirip sevindiriyor. Kayseri deyince çok sayıda tarihi kültür eserimiz var ama şehrin merkezindeki hepimizin hatırları ile buluştuğu kalemiz olmazsa olmazımdır. Çalışmalar titiz bir şekilde, her aşamasını takip etmek suretiyle devam etti. Sürece yayıldı. Art niyetli gecikme yok. Turizmi çeşitlendiriyoruz. Turizm konusuna çok önem veriyoruz. 16-17 Kasım’da Erciyes Dağı’nda gastronomi çalıştayı yapacağız ve Kayseri’yi merkez haline getireceğiz” diye konuştu. Balon turizminde de imzaların atıldığını söyleyen Büyükkılıç, deneme çalışmalarının başladığını ifade etti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, “Kültürel ve tarihi varlıkların insan hayatında etkileri vardır. Kayseri öncelikle tarihi ve kültürel varlıklarıyla bulunmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Kayseri Kalesi’nin yapılış tarihini anlattı. Karatepe, “Günün ihtiyacına göre restore edildi. Haseki başkan içini güçte olsa boşaltmayı başardı. Çok güzel bir hizmet yapılmıştır” diye konuştu.







“RÜYA GÖRMEDEN HAYAL ETMEDEN OLMUYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında şunları söyledi: “Burası adeta garnizon üssüydü. Daha sonra mahalle, sonra sebze meyve pazarı idi. Kale kapısında arabayla meyve sebze satardım. Seksen darbesi sonrası sebze meyveler kapatıldı. Sarraflar gelmeyince kale içinde bir süre sonra seyyarlar doldu. Rus pazarı gibi oldu. Esnafla konuştuk, kültür sanat merkezi olsun diye. Sonra proje peşinde koştuk ve projelendirdik. Müze müzik ressamlar sanatçılar farklı farklı sanatla uğraşan insanımız burada yer bulsun istedik. Rüya görmeden hayal etmeden olmuyor.”







“KASIM’DA İSTANBUL'DA KAYSERİ GÜNLERİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Vali Şehmus Günaydın da tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, “Kayseri Kalesi’ni tamamladık, ilimizin turizmine kazandırdık. Kasım’da İstanbul'da Kayseri Günleri düşünüyoruz. İlimiz turizmi için, turist çekmek artırmak için. Verilere bakıyoruz artış var ama daha da artması için bu gibi çalışmaları yapmak lazım. Geçen yıl Charter seferleriyle sekiz bin ziyaretçi bekliyorduk, yirmi bin üzerine çıktı. Bu yıl ise elli binlere çıkarmayı planlıyoruz inşallah. Turistleri de önemli kültürel yerlerimize uğratmamız lazım” şeklinde konuştu.







KAYSERİ KALESİ’NE ATLI BİRLİKLER İLE GİRİŞ YAPILDI

Konuşmaların ardından eski Türk devletlerinin askeri kıyafetlerini giyen atlı birlikler ve mehteran takımı ile Kayseri Kalesi’ne giriş yapıldı. Kayseri protokolü, Kayseri halkı ile birlikte kalenin içerisini gezerek, yetkililerden bilgiler aldılar.





KALE SURLARINDA KILIÇ GÖSTERİLERİ YAPTILAR

Kalede vatandaşlara ikramlarda da bulunulurken, eski Türk devletlerinin askeri kıyafetlerini giyen ve ellerinde üç hilalli bayraklar ve kılıçlar olan kişiler, kale surları üzerinde kılıç gösterileri yaptılar.

Kayseri Kalesi’ne gelen vatandaşlar da ellerindeki cep telefonları ile kale açılışını ve kalenin içerisini fotoğraflayıp görüntülediler. Vatandaşlar 6 yıl aradan sonra Kayseri Kalesi içerisinde hatıra fotoğrafları çekindiler.

Kayseri Kalesi Tanıtım Programı, Cumhuriyet Meydanı’nda İlyas Yalçıntaş, Tuğba Çimencan ve Namık Kemal Bilgin’in verdiği konserler ile devam etti.



