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KAYSERİ KENTİNİN İKLİM LİTERATÜRÜNE KATKISI: PASTIRMA SICAKLARI

Gece gündüz sıcaklık değişiminin azami derecede yaşandığı Kayseri’de özellikle Ekim ayı sonu, Kasım ayı başında görülen pastırma sıcakları, dünyanın en lezzetli pastırma üretim üssü olan Kayseri kentine ayrı bir gastronomik değer katmakta.

KAYSERİ KENTİNİN İKLİM LİTERATÜRÜNE KATKISI: PASTIRMA SICAKLARI
Erciyes’in suyu ve hava değişimine katkısıyla, en lezzetli pastırmanın üretildiği Kayseri iklimi, aynı zamanda literatüre pastırma sıcaklarını da kazandırmış durumda.
Pastırma yazı veya pastırma sıcakları , sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.
Yüzlerce yıllık bir Kayseri literatürü olan Pastırma yazı, genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Gece gündüz sıcaklık değişiminin azami derecede yaşandığı Kayseri’de özellikle Ekim ayı sonu, Kasım ayı başında görülen pastırma sıcakları, dünyanın en lezzetli pastırma üretim üssü olan Kayseri kentine ayrı bir gastronomik değer katmakta.

k.gündem/ÖZEL HABER
 

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