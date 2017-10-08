KAYSERİ KİTAP OKUDU

Kayseri’de sosyal ve kültürel yaşama destek vermek için “Etkinlik Kayseri” adı altında oluşturulan grubun faaliyetleri sürüyor.

Grup bu kez de okuma alışkanlığını kazandırmak için “Kitabını, minderini al, Meydan’a gel! Kayseri Kitap Okuyor" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 kişilik bir grubun katıldığı programda okuma farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı.







Kayseri Sosyal Medya Platformu kurucusu Oğuzhan Abdi Oğuz gerekli tüm izinlerin alındığını, tamamen yasal olan etkinliğin ses getirmesini istediğini belirtti.

Oğuz “Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı Valilikten etkinlik için iznimizi geç alabildik. Ona rağmen katılımdan memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Gelemeyenler ise aynı dakikalarda sosyal medyadan kitap okuduklarını fotoğraflarla gösterdiler. Bizim amacımız Türkiye’de okuma oranının düşük olmasından dolayı farkındalık oluşturmaktı. Bunu bir nebze olsun başardığımız için gururluyuz. İnsanların normal hayatlarına devam ederken aslında bir imkan oluşturarak katip okuyabileceklerini göstermek istedik. Yaklaşık 200 kişi katıldı. Çok az zaman kala duyuru yapmamıza rağmen bu sayı bizim çok iyiydi. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Platform olarak önümüzdeki günlerde Develi Soysallı’da çadır kamp programımız olacak. 29 Ekim’de ise Anıtkabir’e gitmeyi düşünüyoruz. Şu an 60 kişi olduk. Kasım ayında kan bağışı yapmayı planlıyoruz. Kayseri’de sosyal kültürel yaşantıya etki etmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ