KAYSERİ KIZILAY’IN YENİ BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ

Kayseri Kızılay Merkez binasında yapılan törende genel merkezce görevlendirilen Müfettiş Mahmut Ilgaz ve Servet Peker kayyum olarak atandıkları Kayseri Kızılay Şubesini dört ay idare ettikten sonra Cafer Beydilli Başkanlığındaki yeni yönetime devretti.

Görevi devralan yeni Başkan Cafer Beydilli ‘Kızılay 153 yıllık geçmişi olan Türkiye’nin prestijli bir kurumu. 81 ilde 260 şubesi, 240 temsilciliği bulunan, yurt dışında uluslararası faaliyetleri de bulunan, kamu yararına çalışan, Kızılhaç ile birlikte faaliyetlerini yürüten bir kuruluştur. Kızılayı’ın bayrağını daha yükseklerde dalgalanması için her türlü çabayı sarfedeceğim’ dedi.

Yeni yönetimde Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığını Mehmet Hüsrevoğlu üstlenirken, Şube sekreteri de Dr. Ahmet Kekeç oldu.