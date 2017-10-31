KAYSERİ-KONYA İŞBİRLİĞİ

Ziyaret kapsamında Dernek Başkanı Ali Özcan, Konya ve Kayseri'nin konumları bakımından önemli iki şehir olduğunu ifade ederek, "Geçmişten günümüze tarihi, sosyal, ekonomik ortak noktaları bulunan Anadolu’nun güçlü medeniyeti Selçuklu şehirleri olan Konya ve Kayseri, geçmişte kurulan pek çok medeniyetin de önemli merkezleri arasında yer almışlardır. Orta Anadolu'da yer alan bu iki önemli kardeş şehrin konumları ve kadim gelenekleri itibarıyla günümüzde de önemleri devam etmektedir. Mevlana'nın şehrine üstadı Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin şehri olan Kayseri’den gönül dolusu sevgi ve muhabbetlerimizi getirdik. Konya şubemizin gerçekten mevcut dinamik yapısı ve üye sayısı çokluğu itibariyle ASKON camiasında örnek bir şube. Konya’nın en büyük sivil toplum örgütü ile üyelerimizin karşılıklı görüşmeler dahilinde ticari hacmimizi artıracağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.







Önemli temaslar

Özcan, 53 işadamıyla yaptıkları bu ziyaretle 2 önemli ekonomik merkezi olan Kayseri ve Konya'nın karşılıklı girişimlerle ilişkilerini artırarak güçlü bağların devamının sağlanacağını da sözlerine ekledi. İş geliştirme ve istişare toplantısı kapsamında Kayseri'den giden heyet tarafından, Konya’da bulunan Gana Bakanlık yetilileriyle ticari görüşmeler yapıldı, Konya Şeker Genel Müdürü eşliğinde çikolata fabrikası, yem fabrikası, TORKU üretim tesisleri gezildi, Konya Çimento Genel Müdürü ile ikili görüşmeler yapıldı, Konya Cumra OSB Başkanı ile kentin sanayisi hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu. Konya Belediye Başkanı ile makamında temasa geçildi. Ayrıca temaslar kapsamında ASKON binasında Konyalı işadamlarıyla ikili görüşmeler yapılırken, Konyaspor Tesisleri de ziyaret edildi.

Başkan Özcan, ziyaretler kapsamında kendilerini ağırlayan Konya ASKON Şube Başkanı Yakup Yıldırım ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kurum Haberi