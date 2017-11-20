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Kayseri Medya Atölyesi’ne kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan “Medya Atölyesi” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Medya Atölyesi’ne kavuştu

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirilen projenin açılışında, İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay Çelik, gazeteci yazar İlter Sağırsoy, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Erol Mutlu ve Kocasinan Akademi Gençlik Merkezleri Müdürü Bilal Kabdan, projeyle ilgili olarak Türkiye’de gazetecilik, sinema sektörü ve yeni medya üzerine düşüncelerini dile getirdi.



Alanları radyo, televizyon ve medya olmasının dışında pek çok farklı alandan öğrencilerin de katılım gösterdiği açılış programı büyük ilgi ile karşılandı.





Yeni Türkiye’nin mimarisinde gençlerin önemli roller edinmesini amaç edinen bu proje, gençlerin sektörle tanışması, kendilerini geliştirmeleri ve bu alanda ürünler ortaya koyabilmesine imkân sağlıyor.




Alanında uzman kişilerce radyo televizyon programcılığı, senaryo yazarlığı, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimleri verilecek olan atölye dersleri, 8 hafta sürecek olup 25 Kasım itibariyle Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi’nde başlayacak.

Haber: Tuba Köksal- Zeynep Özdemir
 

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