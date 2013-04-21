KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI YAPILDI

- KAYSERİ'DE İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNUN ELE ALINDIĞI ÇALIŞTAY'DA ORTAYA KONAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ, ÇALIŞTAY SONUCU OLUŞTURULACAK RAPOR, İLGİLİLERE GÖNDERİLECEK

Kayseri'de istihdama gönelik mesleki eğitim konusunun ele alındığı çalıştayda ortaya konan korunlar ve çözüm önerileri yeniden gözden geçirildi.

Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde düzenlenen çalışma toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Kayseri OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fazıl Canbulut ve çalıştay üyeleri katıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin eğitime yönelik olarak mevcut ve gelecekteki durumunu tespit etmek, stratejilerin ve taktiklerin belirlenmesini sağlamak, ilin eğitim politikalarını belirlemek, eylem planını oluşturmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda yapacakları çalışmalar için doküman hazırlamak, yatırım planlarını kontrol altına almak amacıyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kayseri OSB Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle 9-10 Ekim 2012 tarihinde ''Kayseri İli Mesleki Eğitim Çalıştayı'' gerçekleştirildiğini bildirdi.