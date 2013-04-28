Kayseri Milletvekilinden Kınama

AK Parti il binasında bir basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Avrupa Konseyi’nin raporuna karşılık 8 önerge verdiğini ifade etti. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Türkiye ile Denetim Sonrasi Diyalog Süreci’nde tutulan raporlardan iki tanesini kabul ettirmediğini söyleyen Bakır, rapora tepki gösterdiğini belirtti.

Bakır, “Avrupa Konseyi’nde Türkiye hakkındaki rapor görüşüldü. Bizim bu rapordaki görüşleri kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ben kendim rapora 8 tane karar değişikliği yazdım. Bu karar değişiklikleri ile ilgili raporlardaki yanlış ifadelerin düzeltilmesi konusunda girişimlerim oldu. Çok üzülerek söylüyorum Avrupa Konseyi sadece 2 karar değişikliğini kabul etti 6’sını da reddeti” ifadelerinde bulundu.

Avrupa Konseyi’ne sunulan raporda PKK terör örgütü üyeleri için ‘aktivist’ ifadelerinin kullanılmasını eleştiren Bakır, “Raporda PKK terörizmi yerine ‘Türk devleti ile PKK arasında çatışma’ denmektedir. Terörizmi çatışma ile devletin karşısında bir resmi muhatap varmış gibi gösterildi. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Bunun adı terörizmdir, PKK terörizmidir. Bunu yapanların ismi de PKK teröristidir. PKK hem Avrupa Birliği hem de ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgüttür. Bunun değişmesi hiçbir suretle mümkün değildir” diye konuştu.

Raporda imam hatip okullarına da dil uzatıldığını söyleyen Bakır, “İmam hatip okullarının orta kısımlarının açılmasının laikliğe aykırı olduğu iddia edildi. Bunu da kabul etmem mümkün değildir. Laiklik şartı, denetim sonrasında izleme sürecinden çıkmamız için öne sürülen 12 şarttan biri değildi” açıklamasında bulundu.

Bakır, raporda Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiğinin söylenmesi üzerine tepki gösterdiğini ifade ederek, “Raporda Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiği yazmaktadır. Ben buna orada tepki gösterdim. Sonra verdiğim önergeye hayır denildi. Türkiye’yi denetim sürecinden çıkarmıyorlar. Bu ne demektir? Yine Türkiye’ye raportör gelmeye devam edecektir. Bizi sıkıştıracaklar. 2015 yılında tekrar Türkiye hakkında rapor yazılacak. Tekrar bizim hakkımızda rapor gelecek” şeklinde konuştu.

Raporun tamamını reddettiğini ifade eden Bakır, “bu raporun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu raporu kınıyorum. Türkiye’nin yapmış olduğu çok önemli ilerlemeler var. Son 10 yılda Türkiye’de çok önemli reformlar yapıldı. Askeri vesayet sistemini yıktık. Türkiye gittikçe demokratikleşiyor” ifadelerini kullandı.