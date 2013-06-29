Kayseri Milli Eğitim Personel Alacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23/05/2013 tarih ve 1086927 sayılı emirleri gereğince, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklardan İlimize ilköğretim/ortaokul mezunu 10 (on) hizmetli, lise/lise dengi okul mezunları için 4 hizmetli, Lisans/Önlisans mezunları için 1 (bir) memur olmak üzere toplam 15 (onbeş) kişilik kontenjana Müdürlüğümüz emrine sınavla personel alımı yapılacağı bildirilmiş olup, ilgi Bakanlık emri ile korumaya muhtaç çocuklardan alınacak hizmetli ve memur personel alımı sınavına müracaat edeceklerde aranacak şartlar il müdürlüğünün internet sitesinde mevcuttur.”