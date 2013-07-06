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Kayseri Müftüsünden Gençlere Çağrı

Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gençler Ramazan'da camileri yetim bırakmamalıdır" dedi.

Kayseri Müftüsünden Gençlere Çağrı
İl Müftülüğü’nde yapılan basın toplantısında Müftü Ali Maraşlıgil, Ramazan ayında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek gerekir diyen Ali Maraşlıgil, “11 ayın sultanı Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş ayıdır. Bu yıl oruç 30 gündür. Bir yıl 29, bir yıl 30 gün diyerek insanlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yoktur. Eski hilal ile yeni hilali birbirine karıştırmamak gerekir. İnançlı insanlarımızın dini otoriteye itaat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Maraşlıgil, Ramazan ayıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Pazartesiyi salıya bağlayan gece imsak 3.24 olarak belirlenmiştir. Bu saate kadar yemek yenilebilir ve saat 3.24’te ezanla birlikte oruca başlanır. Akşam ezanı merkezi olarak okunacak, herkesin aynı anda oruç açması sağlanacaktır. Ramazan boyunca bütün camilerde mukabele olacak, Kuran-ı Kerim baştan sona hatmedilecektir. 12 camide hatimle birlikte teravih namazı kılınacak, bunlardan 4’ü taşrada, 8’i şehir merkezinde olacaktır. Diyanet işleri geçen Ramazan ayında kardeşlik temasını kullanırken, bu yıl helal kazanç temasını kullanma kararı almıştır. Dualarımızın kabul olması için yediklerimizin, içtiklerimizin, giydiklerimizin helal olması lazım. Ramazan ayına sevinenler cennetle müjdelenmiştir. Bir orucun sevabın haddi hesabı yoktur. Bir oruç tutan köşeyi döner diyebiliriz. Kuran’ı Kerim bizim hidayet kaynağımızdır, doğruyu eğriden ayıran Allah’ın kitabına yakın olmak gerekmektedir."
Ramazan ayında gençleri camilerde görmek istediğini söyleyen Maraşlıgil, “Gençler Ramazan’da camileri yetim bırakmamalıdır. Gençlerin büyük mescitleri doldurması daha sevaptır. Gençler camileri hınca hınç doldurmalıdır. Doldursunlar ki biz gelecek nesillere daha iyi bakalım” şeklinde konuştu.
Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Maraşlıgil, bu yıl sadaka-i fıtır miktarının 9,25 TL olduğunu, zekat nisabının ise 80.18 gram altın olduğunu sözlerine ekledi.
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