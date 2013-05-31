Kayseri Müftüsünden KSS Önerisi

TSE tarafından düzenlenen 'Üretici ve Tüketici Açısından Helal Gıdanın Önemi' konulu panelin açılışında konuşan Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, haramların ve helallerin karışmaması için, haramların helal gösterilmemesi için 'Helal' sertifikalarının gündeme geldiğini, helal sertifikalarını özellikle İsrail'in ön plana çıkardığını bildirdi.

Türkiye'de insaflı akademisyenlerin, insaflı bilim adamlarının ve insaflı hekimlerin bulunduğunu kaydeden Maraşlıgil, ''İnşallah bu insaflı ekipler, Peygamber Efendimiz'in bıraktığı 'Fetva Makamı'na teğet geçerek işi götürmezler. Her şey güzel olur. Bununla birlikte, TSE'nin yanına KSS yani Kur'an ve Sünnet Standardı'nı da koymayı tavsiye ediyorum. Çünkü helallere ilk sertifikayı veren, Allah ve Resulü'dür. Kur'an-ı Kerim'de vardır, bu sertifika verilmiştir. Bu sertifikaları bilenler var içimizde ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Yaradan bize helal gıdaları yememizi emretmiştir. Benzinle, mazotla, elektrikle ve güneş enerjisiyle çalışan otomobiller olduğu gibi, değişik gıdalarla beslenen canlılar var. ot yiyen, ya da et yiyen canlılar var. Böcek yiyenler, pislik yiyenler var ki biz onlara hijyen memurları diyoruz. Birini yiyen, diğerini yemiyor. İnsan da helal rızık yiyecek. Allah, dünyanın düzenini bu şekilde sağlıyor. Dolayısıyla, gıda konusunda ilk sertifikayı veren yüce Rabbimiz'dir'' diye konuştu.

Maraşlıgil, Peygamber Efendimizin, helallerle haramlar arasında şüpheli şeyler olduğunu ifade ederek, bunların çok iyi ayırt edilmesi gerektiğini, şüpheli şeylerden uzak durulmasını bildirdiğini söyledi. Maraşlıgil, ''Din, namus, iffet gibi şeyler, şüpheli şeyleri yeyip yememeye endeksleniyor. Hüküm koymak Allah'a mahsustur. Birşeye helal ya da haram demek, Allah'a ait bir iştir. Hiç kimsenin, Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine ise haram deme hakkı asla ve asla yoktur'' ifadelerini kullandı.

Panelin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de, helal sertifika alan gıda firmalarını tebrik ederek, bu firmaların başarılarının, aynı zamanda Kayseri'nin başarısı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, 'Helal' sertifika almaya hak kazanan firmalara belgeleri verildi.

Daha sonra panele katılan uzmanlar, helal gıdanın üretici ve tüketici açısından önemini anlattılar.