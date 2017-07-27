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KAYSERİ'NİN VEKİL SAYISI ARTIYOR

Anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre TBMM'deki dağılım yeniden hesaplandı. Düzenleme, milletvekili sayılarını değiştirdi.

KAYSERİ'NİN VEKİL SAYISI ARTIYOR

Kayseri'nin vekil sayısı değişiyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı.

Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı. Kayseri'nin çıkaracağı milletvekili sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi.



SEÇİM BÖLGELERİ DEĞİŞTİ

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTIYOR

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.






(TİMETÜRK)

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