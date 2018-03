Kayseri özgür Kudüs için yürüdü

Kayseri’de Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Memur-Sen’e bağlı sendikalar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Temsilciliği, Erciyes Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu ve her kesimden vatandaş, Kudüs için sokaklara döküldü. Saat 13.30’da Kartal Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yürüyüş, Seyyid Burhanettin Bulvarı boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması ile son buldu. Mitingde İsrail ve ABD’ye "Siyonist İsrail, işbirlikçi ABD" , “Kahrolsun ABD” sloganları ile tepki gösterildi. Yürüyüşü kapsamında ortak deklarasyon metni okundu.





“Kudüs giderse Kabe’yi de kaybederiz”



Kayseri’deki tüm Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve diğer STK’lar adına konuşma yapan Memur-Sen Kayseri İl temsilcisi Aydın Kalkan sözlerine şu şekilde başladı;

“Buradan selam olsun Filistin’in mücadele erlerine, selam olsun babasının kucağında Şehadet şerbetini içen küçük Muhammed’e, selam olsun İsrail askerlerinin arasında başını dik tutan Fevzi kardeşimize, selam olsun Filistin davasına ömrünü adayan Şeyh Ahmed Yasin’e, İsmail Haniyeh’e selam olsun Hamas’ın mücahitlerine, selam olsun siz Kudüs sevdalısı yiğitlere…

Kudüs direniş hattı çöker, Kudüs giderse Medine’yi koruyamayız. Medine giderse, Mekke’yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe’yi de kaybederiz. Bu böyle bilinmelidir bu nedenle her kim kendisini antiemperyalist, sömürge karşıtı olarak tanımlıyorsa onları ve tüm Müslüman dünyayı Kudüs direnişi etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. ABD başkanı Trump İslam dünyasından ve uluslararası toplumdan gelen tepkileri hiçe sayarak, Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdı ve ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. ABD bu tavırla Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin 1980 yılında İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak ederek, başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararını yok saymıştır. Böylece ABD emperyalizmi Birleşmiş Milletler ’in kendisi için travmatist bir aparattan başka bir anlam ifade etmediğini yeniden ilan etmiş oldu. Gücü haklılığına dayanan bu anlayış tekrar göstermiştir ki dünya 5’ten büyüktür. İradesi hayati önemdedir ve sahip çıkılmalıdır. ABD bu kararıyla sadece bugünün çatışmalarını körüklenmemiş yarının barışını da sabote etmiştir. ABD’nin amacı çok açıktır. İktidarını sürdürebilmek için bir sürekli kaos ortamı üretmektir.”





“ABD’nin ahlaksız politikalarını reddediyoruz”

Kudüs’ün peygamberlerin hatırasını barındıran bir barış şehri olduğunu, üç dinin bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğini gösterdiğini belirten Aydın Kalkan, “Kudüs selim aklın, bilgeliğin kentidir. Buna karşılık, geçmişte nasıl haçlı vahşeti, barış kenti Kudüs’e zulüm ve vahşet getirdiyse bugün de emperyalist batının ve ABD’nin Siyonizm’e verdiği destek Kudüs’ü zulmün ve karanlığın mekanına dönüştürüyor. ABD’nin bu Ahlaksız ve hukuksuz çıkışıyla Kudüs yeni bir zulüm ve işgal tehdidi altına girmiştir.

Bu girişim Filistin’deki işgal sorununun çözümü için atılacak bütün adımların boşa çıkarmaya yönelik şeytani bir ataktır. ABD’nin kararı Siyonist terörizm ve İsrail’in kararını açıkça destekleme ve meşrulaştırma girişimidir ABD’nin bu hamlesi sapık Armageddon inancıyla bütün dünyaya ateşe atmaya hazırlanan Siyonist evanjelik, neoconların gözü dönmüşlüğüne yol açmaktadır. ABD’nin bu ahlaksız tasarrufu aynı zamanda çökmekte olan köhne dünya düzeninin temsilcisi ABD’nin oligarşisinin yaşadığı iktidar çatışmasını izleme çabasıdır. Bu karar Kudüs ile ilgili değildir. Bu karar son zamanlarda yaşanan diğer gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde ABD emperyalizminin İslam dünyasını dizayn etme girişimlerinin yeni ve daha cüretkâr bir hamlesidir. ABD’nin Kudüs işgaline ve İslam dünyasına yönelik bu planlı ve ahlaksız politikalarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.” diye konuştu.







“Ciddi bir muhasebenin vakti geldi”

ABD’nin İslam dünyasının dağınıklığından yararlanarak bu kararı aldığını söyleyen Kalkan, “İslam dünyasının dağınıklığından güç alan bir avuç azgın 2 milyarlık İslam dünyasının en değerlisine saldırı içine girme cüretinde bulunuyorsa, ciddi bir muhasebenin vaktinin gelip geçtiğini maalesef ki ifade etmek istiyorum. Biz kendi dağınıklığımızda oyalanırken, emperyalist ve Siyonistler 200 yıllık projelerini adım adım uyguluyorlar. Öyle aniden olmuyor. Yaşadıklarımız birere sonuçtan ibarettir bu nedenle İslam dünyası olarak tarihte özne olmamızı sağlayan öze dinamiğe sahip çıkılmalı yeniden direniş ve silkiliş gerçekleştirmeliyiz inşallah Kudüs direnişi bu dirilişim miladı olacaktır. “ dedi.







“15 Temmuz ruhuyla hareket edeceğiz”

Trump’ın kameralar önünde Show yaparak imzaladığı kararın bir paçavradan ibaret olduğunu vurgulayan Kalkan “Bu ahlaksızca tehditti bu alçaklık ümmetin ayağa kalkmış öfkesi için bir korku değil, bilakis bir bilenme sebebidir. İşte görüyorsunuz; Bütün Türkiye, bütün ümmet Kudüs kavgasının neferlerine dönüşmüş durumdadır. Bütün Türkiye Bütün ümmet ayakta kıyam halindedir. Kudüs özgür oluncaya kadar alanlardayız. Bütün şehirler ayakta şu anada bütün millet ayakta meydanlardan haykırıyoruz Kudüs’ün korsan işgal devletinin değil, bağımsız Filistin’in başkentidir. Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın almış olduğu Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti kabul edilmesi kararını önemsiyor ve toplantıya katılan tüm devletleri kutluyoruz. Bununla beraber Müslümanların kutsal mekânlarına ev sahipliği yapıp İsrail ile birlikte hareket eden ülkeleri de bir kez daha buradan kınıyoruz. Kudüs için söylenen her söz her paylaşım her yazı değerlidir ama bununla yetinirsek gündem değişince yine yalnız ve boynu bükük kalır o nedenle sürekli teyakkuza geçilmeli, Sürekli eylem halinde olmalıyız bu nedenle kadın, erkek yaşlı, genç demeden alanları dolduracağız 15 Temmuz ruhuyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.







“Yaşasın Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin”

Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmanın sadece Antiemperyalist duruşun bir gereği değil aynı zamanda imanında bir gereği olduğunu hatırlatan Kalkan açıklamasını şöyle tamamladı;

“Kayseri’nin STK’ları olarak Kudüs’ün Siyonistleştirilme girişimlerine karşı, direnmek bizi biz yapan varlık nedenlerimizdendir. Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz Filistinlilere cehennem kılınan bir Kudüs, hiç kimseye cennet olmaz. Kudüs’ün cehenneme çevrildiği bir dünya kimseye barış yurdu olamaz. Bağımsız Filistin ve Kudüs davasının sonuna kadar yanındayız. Zalimler istemese de Kudüs özgürleşecek ve Siyonizm İslam dünyasının kalbinden sökülüp atılacaktır. Emperyalizm yenilecek. Kudüs direnişi kazanacaktır. Tam da bu yüzden özgür Kudüs kahrolsun Siyonizm, tam da bu yüzden defolsun ABD, bu inanç ve kararlılıkla mescidi aksanın selamını alıyor. Kudüs’ün İslam’la kucaklaşması için haykırıyoruz yaşasın Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti, yaşasın işgalden kurtulmuş Kudüs şehri.”



Haber: Tuba Köksal