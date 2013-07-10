Kayseri PANKO, Bakan Eker'i Ziyaret Etti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak ve Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, önceki gün Tarım Bakanı Mehdi Eker’i makamında ziyaret ederek, bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Tarım Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı ve Kayyum eski Üyesi Sinan Soylu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, sektörün sorunları ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın mevcut durumu ve gerçekleştirilen Genel Kurul hakkında Tarım Bakanı Mehdi Eker’e bilgiler verildi.

Tarım Bakanı Eker’e çiftçilerin beklentileri, talepleri ve sorunları hakkında bilgiler veren Başkan Akay toplantıda, Türkiye’deki diğer şeker fabrikalarının mevcut durumları ve özelleştirme konularındaki fikirlerini de aktararak, özelleştirme noktasında, Kayseri Şeker Fabrikası’nın ortaya koyduğu kiralama modeli konusunda Bakan Eker’den destek istedi. Akay, özelleştirilmeyi bekleyen fabrikalar arasında 12 gün çalışan fabrikalar olduğunu belirterek, Türk Şeker’in elindeki bu fabrikaların, elde edilen zararın iki katı fiyat ile kiralamaya talip olduklarını iletti.

Tarım Bakanı Mehdi Eker ise, Başkan Akay ve diğer Kayyum Heyeti Üyelerinin seçime kadar olan zamanı çok iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, Kayyum heyetinin süreci başarı ile tamamladığını ve çiftçinin, ilk kez hür iradesiyle Kooperatif Yöneticilerini seçebilme imkânı bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akay tarafından çiftçiler adına aktarılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili talepleri de inceleyip, yasalar çerçevesinde en kısa süre içerisinde çözümlemeye çalışacaklarını da belirten Eker, yönetime seçilen tüm üyeleri tebrik edip, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Akay toplantının sonunda Tarım Bakanı Mehdi Eker’e ziyaretin anısına bir de plaket takdim etti.