KAYSERi PÖH AFRİN'E UĞURLANDI

Kayseri'de görev yapan Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi personelinin tamamı harekata katılmak için gönüllü olunca çekilen kura ile belirlenen 22 kişilik timin uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurban kesildi, dua edildi.Vali Süleyman Kamçı konuşmasında, son 1-2 yılda Türkiye'de teröristlere karşı etkin mücadele sayesinde bugün PKK ile ilgili yurt içinde büyük bir başarı sağlandığını vurguladı.DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin sanki el birliği yaparak ülkenin birliğine ve beraberliğine kast etmeye çalıştığını belirten Kamçı, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin de yurt dışında Türkiye'yi hedef aldığını kaydetti.Ülkenin birliği, bütünlüğü ve varlığının devamı için Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğünü aktaran Vali Kamçı, şunları söyledi:"Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanca orada mücadele veriyor. Şimdi binin üzerinde jandarma ve polis özel hareket timlerimiz oraya gitmek için hazırlanıyor. Bu arkadaşlarımız, polis ve jandarmamıza müracaat edildiğinde yüzde 100 hiç fire vermeden oraya gönüllü olmaya hazır. Bu anlamda 22 aslanımızı bugün yollayacağız. Oraya, şehit olmayı göze alarak gidiyorlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün uğurladığımız gibi sağ salim buraya dönmelerini istiyoruz. Orada bir mücadele yapılıyor, karşımızdaki hain. Daha önce ülkemizdeki temizlik harekatında gördüğünüz gibi Sur içinde, Cizre'de vesaire Kur'an-ı Kerim'in içine patlayıcı koyabilecek kadar alçakça hareketler yapabilen bir terör örgütü var karşımızda. Aynı şeylere orada da yapmaya devam edeceklerdir. Ondan hiç şüphemiz yok ama Allah bizim askerimizi, polisimizi koruyacaktır. Ona inanıyoruz."Timdekilerden ailelerini merak etmemelerini isteyen Kamçı, "Allah muvaffak etsin. Hayırlı bir yoldayız. Art niyetli değiliz, o anlamda bu aslanların sapasağlam geri döneceklerini düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin." diye konuştu.PÖH timinden Mustafa Yıldırım, "Her şey vatan için. İnşallah sağ salim gider, sağ salim döneriz. Canım bu vatana, millete helal, hoş olsun." dedi.Bayram İkinci de "Bu vatan, millet, bayrak için sevdiklerimizi sizlere emanet ediyoruz. Devletimize emanet ediyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması, yetimlerin ahının yerde kalmaması için kökünü temizlemeye gidiyoruz." şeklinde konuştu.Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın dua okuması ve kurban kesilmesinin ardından özel harekat polisleri tekbirlerle Afrin'e uğurlandı.Uğurlamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Emniyet Müdürü ​İbrahim Kulular, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke ile polislerin aileleri katıldı.Şubenin bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup vatandaş da PÖH timine destek verdi.