Kayseri POMEM'de mezuniyet heyecanı

Polis Meslek Eğitim Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, mezun olan polis adaylarına "Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız. Hiç kimse ya da hiçbir kuruma bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir, devlet." diye seslendi.







"Devlete el kaldıranın kolunu keseceksiniz." diyen Tanrıver, şöyle devam etti:

"Devlete laf söyleyenin dilini koparacaksınız. Devlete yan bakanın gözünü çıkaracaksınız. Devlete isyan edeni topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü hukuk ve kanunlardan alacaksınız. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutacaksınız. Çıktığınız yolu, taşıdığınız yükü bileceksiniz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Orta Asya bozkırlarından Viyana’ya, Kırım’dan Yemen’e kadar yüzyıllarca Türklüğün ve Müslümanlığın istikbali için canlarını veren, 1071'de Malazgirt'te, 1453'te İstanbul’da, 1915’te Çanakkale'de, 1921'de Çaldağ’da, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 1974’de Kıbrıs’ta ve 1984’ten beri son kalemiz Anadolu ve çevresinde destanlaşan, 15 Temmuz’da vatan sevgisinin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösteren, sadece bizim değil bütün mazlumların da umudu olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah dünyayı Türksüz, Türkleri vatansız bırakmasın."







Konuşmanın ardından 18. dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 10 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.

Merkezde eğitim gören 604 öğrenci birlikte kep attı.