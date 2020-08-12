Kayseri projeleri masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Hacılar-Erciyes arasında olan 30 metre genişliğinde 8.16 km’lik yolun ihalesinin yapıldığını belirterek, Bakan Adil Karaismailoğlu'na destekleri için teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Karaismailoğlu ile sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kayseri’yi ilgilendiren tüm projeleri masaya yatırarak, bir an önce gerçekleşmesi yönünde desteklerini aldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ziyarette Kayseri’de yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara temaslarına hız kesmeden devam eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı olarak raylı sistem hatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.







Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında, söz sahibi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nden ilçelere yönelik destek de aldı. Türkiye Belediyeler Birliği’nden Hacılar ve Yeşilhisar ilçelerine hizmetine sunulmak üzere iki adet paletli ekskavatör aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “ İlçelerimize hayırlı olsun. TBB başkanımız Sayın Fatma Şahin’e de destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.







