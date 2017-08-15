Kayseri Rezidans’tan ücretsiz konaklama!

Oluşturduğu bina tasarımı ve profesyonel yönetici kadrosu ile öğrencilerin evindeymiş gibi hissetmelerini sağlayan Kayseri Rezidans, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında üniversiteli erkek öğrencilere kapılarını açtı.

Son derece güvenli, konforlu ve samimi bir yaşam alanı sunan rezidans, eğitim hayatı boyunca öğrencilerin başarısına katkı sağlayacak etüt odaları, çizim atölyeleri ve 1,2,4 ve 6 Kişilik farklı konseptli daireleriyle her kesime uygun seçenekler sunuyor.

Misafirlerin güvenliği önemli…

Rezidansta usta aşçılar tarafından hazırlanan iki öğün yemek hizmetini yanında, ücretsiz servis, 7/24 fiber internet, merkezi ısıtma sistemi, çamaşırhane hizmetleri ve kat ve daire temizlik hizmetleri bulunuyor. Misafirlerin güvenliği ve huzuru için çalışan Kayseri Rezidans, parmak izi giriş sistemi, 7/24 aktif güvenlik ve kamera sistemi ile yurda giriş-çıkışlar kontrol altına alınıyor. Ayrıca misafirlerin konforu için ücretsiz servis imkânı da mevcut.

Daha iyi bir çalışma ortamı…

Öğrencilerin daha iyi bir çalışma ortamı sunmak için günün her saatinde açık olan çalışma odaları ve Mimarlık, Moda Tasarım okuyan öğrencilere özel olarak tasarlanmış, mimari çizim masaları bulunan çizim odaları bulunan rezidansta, Uzman hocalar eşliğinde yabancı dil atölyesinde dil eğitimleri de veriliyor.

Kantin, kafe, sinema salonu, eğlence salonu ile öğrencilere eğlenebilecekleri sosyal bir ortam yaratan Kayseri Rezidans’ta öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını, istek ve şikayetlerini karşılayacak yurt sorumluları 7/24 resepsiyon bankosunda hizmet veriyor.



Üniversite kayıt döneminde ücretsiz konaklama imkanı sunan Kayseri Rezidans ile ilgili daha fazla bilgi için http://kayseriresidence.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haber: Ufuk Çamdal