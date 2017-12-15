Kayseri saldırısında Amerikan parmağı mı?

ABD Merkez Kuvvetler Komutan Orgeneral Joseph L. Votel ve ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Orgeneral Curtis M. Scaparrotti Ankara yolundayken Türkiye bir kez daha ABD bombalarıyla yüz yüze geldi.

Dün öğle saatlerinde alarma geçen İstanbul polisi, Bahçelievler’de eylem hazırlığındaki PKK’lılara operasyon düzenledi. Teröristlerin kullandığı kapalı kasa minibüs durduruldu. Bomba şüphesiyle bölgede olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Araç arandığında polisin olağanüstü güvenlik önlemlerinde haklı olduğu görüldü. Minibüsten 60 kilo RDX patlayıcı çıktı. Emniyet kaynakları, teröristlerin bir polis hedefine yönelik bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

Çok güçlü ve "profesyonel işi" olduğu bilinen RDX türü patlayıcı daha önce Beşiktaş’taki hain saldırıda kullanılmıştı. 11 Aralık 2016’daki Beşiktaş-Bursaspor maçının çıkışında düzenlenen saldırıda 39’u polis 46 yurttaşımız şehit olmuştu. PKK, RDX patlayıcıyı yine bir araç içinde getirilip infilak ettirmişti.

Türkiye RDX ile Beşiktaş saldırısından hemen sonra 17 Aralık 2016’da bu kez Kayseri’de yüz yüze geldi. Çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan PKK saldırısında 14 şehit verdik. Kayseri’deki düzenekte de yine RDX kullanılmıştı.



Örgütler farklı bombalar aynı

Terör örgütlerin isimleri farklıydı ama bombaları aynıydı. RDX’ler bu kez Fırat Kalkanı harekatı sırasında IŞİD’in elinde çıktı. IŞİD, El Bab operasyonunda Türk askerine karşı RDX türü tuzaklı bombalar kullanmıştı. Evlerin önüne, sokak parkelerinin içine, taşların, toprağın altına tuzakladığı, düzenli ordu birliklerinin kullandığı bu bombalarla TSK’ya direnmeye çalıştı.

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili, “Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor” demişti.

Çalışkan'ın açıklamalarının ardından “Bu devlet kim?” sorusu gündeme geldi. Aydınlık, Beşiktaş’ta kullanılan RDX patlayıcısının izini sürdü ve ilginç detaylara ulaştı. 16 Aralık tarihli manşet haberinde fabrikasyon bir patlayıcı olan RDX’in 1 buçuk ay önce ABD’nin PYD’ye gönderdiği silah ve mühimmatlar arasında olduğunu ortaya çıkardı.



Rimalan’daki üsse gönderildi

Üst düzey güvenlik ve istihbarat uzmanları şu ifadeleri kullandı: “Bundan 1 buçuk ay önce ABD, Suriye’deki Rimelan Üssü’nden PYD’ye silah yardımı yaptı. Verilen bu silahların içinde RDX patlayıcısı da vardı. PKK’nın bu tarz patlayıcıları kendisinin yapması çok zor. PKK’ya yapılan operasyonlar sonucu örgüt eskisi gibi rahat bomba yapamıyor. İlerleyen günlerde yapamaya çalışacağı eylemelerde buna benzer fabrikasyon patlayıcıları kullanma olasılığı yüksek.”



ABD ve İngiliz ordusu kullanıyor

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, RDX türü patlayıcıların düzenli orduların kullandığı bir patlayıcı olduğunu kaydederek, “Bu patlayıcıların yanma hızı çok yüksek. Başta ABD ve İngiltere ordusu kullanmaktadır. Diğer patlayıcıların etkisini arttırır. Bu patlayıcıların teröristlerce yapılmış olması mümkün değildir. Fabrikasyondur. Hazır olarak PKK ve IŞİD’e verilmiştir” dedi.

Aydınlık.com.tr



