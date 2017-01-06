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Kayseri şehidini uğurladı

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Bilal Ekinci memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Kayseri şehidini uğurladı
Çorum’un Laçin ilçesinde trafik kazasına müdahale etmek için görevlendirilen askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 asker şehit olmuş, 14 kişi de yaralanmıştı. Şehit olan Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Bilal Ekinci’nin acı haberi Kayseri’nin Sarız ilçesi Damızlık Köyü’nde yaşayan baba evine ulaştı. Evli ve 3 yaşında kızı olan Şehit Ekinci’nin cenaze töreni Sarız ilçesi Merkez Cami’nde öğle namazına müteakiben yapıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ekinci’nin naaşı Damızlık Köyü’nde defnedildi. Şehidi son yolculuğunda babası Hacı, annesi Esme, eşi Halime yalnız bırakmadı. "Gardaşım, senin yerine ben öleydim" diyerek ağlayan şehidin kardeşi Osman Ekinci'yi de yakınları teselli etti.
Cenaze törenine Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


İHA
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