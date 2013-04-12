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Kayseri Şeker Davasında Tahliye

Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili davada, sanıklardan Vedat Ali Özışık’ın tutukluğuna, kardeşi Savaş Özışık'ın ise tahliyesine karar verildi.

Kayseri Şeker Davasında Tahliye
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan 156 sanıklı davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Vedat Ali ve Savaş Özışık’ın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş ve Kayseri Şeker Ekicileri Kooperatifi’nin de hazır bulunduğu duruşma, savcının tutukluların tahliye istemiyle başladı. Duruşmanın bugünkü bölümünde talebini ileten Vedat Ali Özışık, kendisine komplo kurulduğunu belirterek, “Arkadaşlarıma ve bürokratlara güvendim. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, beni itibarsızlaştırmak istiyor. Ben suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Taleplerin iletilmesinin ardından duruşmada, tutuklu Vedat Ali Özışık’ın tutukluluğunun devamına kardeşi Savaş Özışık’ın ise tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 2 Temmuz 2013 tarihine ertelendi.(iha)
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