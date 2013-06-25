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Kayseri Şeker Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yapıldı.

Kayseri Şeker Genel Kurulu Yapıldı
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yapılan genel kurula Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu Başkan Adayları Hüseyin Akay, Mahmut Çeçen ve Yılmaz ve kooperatif üyeleri katıldı. Genel kurul saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
79 bin üyesi bulunan kooperatifin başkanlık seçimi yapıldı. Fuar alanında kurulan 120 kayıt masasında kaydolan ekiciler, Kadri Has Kongre ve Spor Merkezi’nde belirlenen listelere oylarını kullandı. 3 listenin oluştuğu genel kurulda Kırşehir ve Yozgat illerinden gelen kooperatif ortakları da oylarını kullandı.
Seçim sonuçları bugün 17.00’de sandıkların açılmasıyla belli olacak.
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