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KAYSERİ ŞEKER REKORLARA DOYMADI

2017-2018 döneminde kırılmadık rekor kalmadı Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Kayseri Şeker Fabrikası,  2017-2018 kampanya döneminde birçok rekora imza atarak sektörün adeta parlayan yıldızı oldu. 2017’yi rekorlarla geçiren Kayseri Şeker, yeni dönemde de iddialı. 

KAYSERİ ŞEKER REKORLARA DOYMADI
2 milyon 835 bin ton pancar işlendi
Kayseri Şeker’de 2017-2018 dönemi rekorlarla dolu yıl olarak kayıtlara geçti. Kampanya dönemi Kayseri Şeker Fabrikası’nda 107, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda ise 103 gün gibi rekor bir sürede tamamlandı. Söz konusu süre içerisinde işlenen 2 milyon 835 bin ton şeker pancarından, 400 bin ton şeker, 650 bin ton yaş küspe, 16 bin 463 bin ton kuru küspe, 120 bin ton melas üretimi yapılarak rekor üstüne rekor kırıldı.



Taban fiyat 220 TL
Pancar taban fiyatını ton başına 220 TL olarak belirleyen Kayseri Şeker bu kategoride  yeni bir rekorun sahibi olurken, pancar bedellerini 27-28 aralıkta çiftçisine dağıtarak kısa zamanda kırılması güç bir rekora daha imza attı.



İstihdamda ilk sırada
Her daim çiftçisinin yanında olan Kayseri Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘İstihdam seferberliği’ne de tam destek verdi. İstihdam da Kayseri’de ilk sırada yer alarak yine rekor kıran Şeker, bu tutumuyla Türkiye’ye örnek oldu. Kayseri Şeker yönetimi, rekorlarla geride bırakılan yılın ardından yerel medyaya ilan vererek başarının mimarlarına teşekkür ettiler.
2017’yi rekorlarla geçiren Kayseri Şeker, yeni dönemde de iddialı.  
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
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