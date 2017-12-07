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Kayseri Şeker’den Mescid-i Aksa duyarlılığı

Kayseri Şeker, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından fabrika girişine ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart astı. 

Kayseri Şeker’den Mescid-i Aksa duyarlılığı
ABD’nin, ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanındığı ve İsrail’deki büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağı’ yönündeki sorumsuz açıklamalarını Kayseri Şeker yönetimi de kınadı. Yönetim, tepkisini ilk etapta fabrika girişine astığı ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart ile dile getirdi.
 
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