ABD’nin, ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanındığı ve İsrail’deki büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağı’ yönündeki sorumsuz açıklamalarını Kayseri Şeker yönetimi de kınadı. Yönetim, tepkisini ilk etapta fabrika girişine astığı ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart ile dile getirdi.
Kayseri Şeker’den Mescid-i Aksa duyarlılığı
Kayseri Şeker, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından fabrika girişine ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart astı.
07 Aralık 2017 Perşembe 17:48
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