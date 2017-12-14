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Kayseri Şeker’e istihdam ödülü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ‘İstihdam Şurası’nda Kayseri Şeker, il genelinde istihdamda ilk sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

Kayseri Şeker’e istihdam ödülü

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen şura kapsamında, "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi" düzenlenerek  İstihdam Seferberliğine en fazla destek veren işverenler ödüllendirildi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Daha da büyük hedeflere" sloganıyla ilk kez düzenlenen İstihdam Şurasına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gedik, İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın Kayseri Şeker’i temsilen katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül töreninde Kayseri’de il birincisi olan Kayseri Şeker adına ödülü Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay aldı.
 
Kurum Haberi
 

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