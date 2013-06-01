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Kayseri Şeker'in Seçim Tarihi Belli Oldu

Kayseri’de faaliyet gösteren ve 2 bin 500’e yakın çalışanı bulunan Kayseri Şeker Fabrikası’nda seçim kararı alındı.

Kayseri Şeker'in Seçim Tarihi Belli Oldu
Kayseri’de faaliyet gösteren ve 2 bin 500’e yakın çalışanı bulunan Kayseri Şeker Fabrikası’nda seçim kararı alındı.
Yaklaşık 13 bin çiftçiye hitap eden Kayseri Şeker Fabrikası’nın 25 Haziran’da seçime gideceği karanın alındığı öğrenildi. Bilindiği gibi yapılan operasyonlarla mevcut yöneticiler gözaltına alınmış ve fabrikaya 25 Şubat 2011 tarihinde kayyum heyeti atanmıştı.
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