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Kayseri semalarında jet sesleri

Kayseri semalarında jet sesleri

Bugün saat 12.15 sıralarından itibaren Kayseri semalarında gök gürültüsünü andıran sesler duyulmaya başlandı. Bazı vatandaşlarda şaşkınlık ve korku uyandıran seslerin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin vefat eden annesi Şükran Özhaseki için şehrimize gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağını koruyan özel jetler olduğu öğrenildi.

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