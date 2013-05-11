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Kayseri Ticaret Borsası Seçimleri Yapıldı

Kayseri Ticaret Borsası meslek komitesi seçimleri de Flamingo Düğün salonunda yapıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Seçimleri Yapıldı
Mevcut Başkan Şaban Ünlü ile birlikte Hamdi Bakan, Mahmut Ökçe ve Yunus Karaca’nın yarıştığı Ticaret Borsasında kazanan taraf Şaban Ünlü oldu. Şaban Ünlü’de seçim sonunda yaptığı açıklamada, meslek komitelerinde başarı elde ettiklerini belirterek, bu hafta içerisinde meclisin toplanarak, yönetim kurulu, disiplin kurulu, delege ve meclis başkanlığı seçimlerini gerçekleştireceğini kaydetti. Ünlü, “ Yapılan seçimlerimiz hem üyelerimize hem de Kayseri’ye hayırlı olsun. Biz bundan sonrada Borsa’da en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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recep aslan 5 yıl önce

kayseride hayırlı olsun ara araslan harfiyat

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