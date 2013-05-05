KAYSERİ TİCARET BORSASI ÜYELERİNE PLAKET VERİLDİ

Plaket töreninden önce konuşma yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayın Ünlü, "Kayseri Ticaret Borsasında görevim boyunca sizlerden aldığım destekle üyelerimize ve Kayserimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Borsamız 2012 yılında Akreditasyon Belgesi alarak 5 yıldızlı hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerimize hizmet kalitemizi arttırmak için Tescil birimini taşıyarak daha güvenli bir ortam haline getirdik. Bizlerden istenen sosyal yardım taleplerini yapmaya çalıştık. Her yıl artan Üye sayımız ve işlem hacmimiz ve daha birçok çalışmalarımızdaki başarımız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin uyumlu çalışmalarının bir sonucudur. Görevim süresince bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardında 2009 - 2013 yılları arasında görev yapan Meclis Başkanı Recep Bağlamış ve Meclis üyelerine plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü'ye plaketini ise Meclis Başkanı Recep Bağlamış takdim etti.