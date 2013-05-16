Kayseri Ticaret Odası Meclisi Yeni Başkanını Seçti

KTO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, en yaşlı Meclis üyesi Osman Arıkan başkanlığında başladı. Toplantıya, KTO Başkanlık seçimleri ile ilgili yarışan Başkan adayları Mahmut Hiçyılmaz, Ömer Gülsoy, Nuh Mehmet Delikan ve Hüseyin Tekin de katıldı. Toplantıda, verilen önerge ile Meclis Başkanlığı'na Mehmet Filiz, Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Ay ve Halit Suvar, katip üyeliğe ise Selda Duruöz önerildi. Yapılan oylamada, KTO Meclis Başkanlığı'na Mehmet Filiz, Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Ay ve Halit Suvar, katip üyeliğe ise Selda Duruöz seçildi. Meclis Başkanlığı ile ilgili gerçekleşen seçimin ardından kürsüye gelen yeni Meclis Başkanı Mehmet Filiz, seçimlerin geride kaldığını, KTO'nun bundan sonra birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Seçimlerde büyük bir rekabet içinde yarışan başkan adaylarından Ömer Gülsoy, seçimleri tamamladıktan sonra KTO Meclisi'ne seçilenlere görevlerinde başarılar diledi. Gülsoy, ''Biz istiyoruz ki, KTO ortak akılla yönetilsin. Hepimiz KTO'nun Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Hep birlikte, ortak çaba sergileyerek, KTO'nun daha iyi hizmet vermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Herkes KTO Meclisi'nde özgürce fikirlerini söylemelidir'' diye konuştu.

Başkan adaylarından Nuh Mehmet Delikan da, 6 ay gibi bir süre içinde başkanlık için yarıştıklarını ve bu sürede birbirlerini daha iyi tanıdıklarını ifade ederek, bundan sonra da KTO'nun çalışmalarına katkı vereceklerini kaydetti. Diğer Başkan adayı Hüseyin Tekin ise KTO Meclisi'nin her türlü siyasi gruplaşmalardan uzak, Kayseri ticaret erbabının daha iyi hizmet vermesi için gayret göstereceğine inandığını vurguladı.

Başkanlık yarışını önde tamamlayan Mahmut Hiçyılmaz da, Meclis'e yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi. Seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden Hiçyılmaz, bundan sonra el birliğiyle KTO'nun başarısı için çalışılması gerektiğini kaydetti. Hiçyılmaz, Meclis üyelerinin ve toplantıya katılanların 'Regaip Kandili'ni de kutladı.