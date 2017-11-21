Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Ulaşım genç yolcularını dinledi

Toplu taşıma kullanımında memnuniyeti artırmak için birçok proje yürüten Ulaşım A.Ş., “Raylı Sistemlerde Genç Yolcular” odak grup toplantısını düzenledi. Toplantıda gençlerin ulaşımla ilgili fikirleri alındı.

Kayseri Ulaşım genç yolcularını dinledi

Daha önce bayan yolcular için düzenlenen odak grup toplantılarının ikincisi Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Organize Sanayi Bölgesindeki yerleşkesinde gençler için yapıldı.



Genç yolcuların beklenti ve taleplerini birinci ağızdan yetkililere aktarmalarına imkan veren toplantıda, genç yolculardan gelen öneriler kayıt altına alındı.



Toplantı sonrasında katılımcılar, mühendisler eşliğinde atölye ve kontrol merkezi bölümlerini ziyaret ettiler.



Araç Bakım atölyesini gezen katılımcılar, burada tramvayların tamirleri, kontrolleri, bakımları gibi konular hakkında bilgiler aldılar. Gençler ayrıca Kontrol Merkezi’ndeki ekranlar üzerinden tramvay seferlerinin nasıl kontrol ve koordine edildiğini gözlemleme fırsatı buldular. (Kurum Haberi)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KAYSERİ ULAŞIMKayseriSON DAKİKAKAYSERİ ULAŞIM A.Ş.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.