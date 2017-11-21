Kayseri Ulaşım genç yolcularını dinledi

Daha önce bayan yolcular için düzenlenen odak grup toplantılarının ikincisi Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Organize Sanayi Bölgesindeki yerleşkesinde gençler için yapıldı.







Genç yolcuların beklenti ve taleplerini birinci ağızdan yetkililere aktarmalarına imkan veren toplantıda, genç yolculardan gelen öneriler kayıt altına alındı.







Toplantı sonrasında katılımcılar, mühendisler eşliğinde atölye ve kontrol merkezi bölümlerini ziyaret ettiler.







Araç Bakım atölyesini gezen katılımcılar, burada tramvayların tamirleri, kontrolleri, bakımları gibi konular hakkında bilgiler aldılar. Gençler ayrıca Kontrol Merkezi’ndeki ekranlar üzerinden tramvay seferlerinin nasıl kontrol ve koordine edildiğini gözlemleme fırsatı buldular. (Kurum Haberi)