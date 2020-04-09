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KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 'Özel Gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmaları, park ve bahçelerde dolaşmaları ilimiz sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır" denildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince İlimiz genelinde alınan tedbirler dâhilinde 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda ilgi (a) Valiliğimiz Genel Emri yayımlanmış bilahare ilgi (b) ve ilgi (c) Genel Emirler ile uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda ilgi (a) Valiliğimiz Genel Emri’ne yeni bendler eklenmiştir. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ilave tedbirler doğrultusunda, Valiliğimiz ilgi (a) Genel Emrine 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememeleri nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan gençlerimizin uzun süre kapalı alanda kalmalarının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde, aşağıda yer alan (l) bendinin eklenmesi uygun görülmüştür. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 'Özel Gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmaları, park ve bahçelerde dolaşmaları İlimiz sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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