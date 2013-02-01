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Kayseri Valisi Valiler Buluşmasına Katıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışına katıldığı, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in ev sahipliği yaptığı ve Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ın da katıldığı “Valiler Buluşması” Ankara’da gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Valiler Buluşmasına Katıldı
Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen Valiler Buluşmasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yaptıkları açılış konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İl Valilerini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.
Üç gün sürecek olan Valiler Buluşmasında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili konular görüşülecek.
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