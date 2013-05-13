Kayseri Valisi Yılmaz Neden Gitti?

ATSIZ’IN GÖREVDEN ALINMASI

8 ay kaldığı Kayseri’de halkın sempatisini kazanan Vali Yılmaz, bazı çevrelerin ise tepkisini çekti. Makamında yaptığı ilk açıklamada “ Daha önce bu şehirde kaymakam olmamı engelleyenler şimdi hesap veriyor” açıklamasından sonra “ Bu şehirde en yetkili kişi benim” sözleriyle şimşekleri üzerine çekti. Kendisine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız’ ın keyfi uygulamalar yaptığını gören ve buna sessiz kalmayarak görevden aldırmaya kadar giden süreç ise adeta bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Atsız’a yakın siyasi çevreler kulis çalışmalarını hızlandırarak olayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kadar taşıdılar ve Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den gönderilmesini sağladılar.

HALKA YAKIN VALİ SİYASETÇİLERİ KIZDIRDI

Özellikle sivil toplum örgütleriyle ve halkla yakın olmaya çalışan ve şehre alışmaya başlayan Vali Yılmaz’ a Kayseri’de kemikleşmiş yapıya sahip siyasi ve bürokrasi çevrelerinin tutumu kamuoyu tarafından da yakından takip edilirken, görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların tespitleri de hayli ilginç oldu.

İŞLERİNE GELMEDİ

Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den Kütahya’ya atanmasıyla ilgili sorularımız cevaplayan vatandaşlar, “ Kayseri’ye geleli henüz 8 ay kadar kısa bir zaman olmuş olan Vali’nin yeniden tayininin çıkmasının tek sebebi olabilir. Bu da kendilerini Kayseri’nin hâkimi zanneden bazı kimselerin işine gelmediğidir” diyerek bu tayin olayı ile Vali Yılmaz’ın hakkının yendiğini ifade ettiler.

NASIL HESAP VERECEKLER

Kayseri gibi büyük bir şehirde Valilik yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “ Kayseri yapı itibariyle biraz farklı bir il. Çünkü herkesin bildiği bir kesim şehrin her tarafında etkisini hissettiriyor. Sayın Valimiz Şerif Yılmaz’da bu kesimin hoşuna gitmeyen çalışmalara imza atmaya başlayınca, baktılar ki bu işin sonu kendileri açısından iyiye gitmiyor. Hemen siyaseti devreye sokarak Valimizin tayinini çıkardılar. Bu yaptıkları ne ilk ne de son olacaktır. Ama bunun hesabının da verileceği bu dünyada yada ahrette zamanı gelecek” diye konuştular. ( Kayseri Gündem)

