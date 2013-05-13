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Kayseri Valisi Yılmaz Neden Gitti?

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ın valiler kararnamesiyle Kütahya’ya atanmasının yankıları sürüyor. Vatandaşlar bu atamaya tepki gösterirken, bazı çevreler ise hayli memnun.

Kayseri Valisi Yılmaz Neden Gitti?
ATSIZ’IN GÖREVDEN ALINMASI
8 ay kaldığı Kayseri’de halkın sempatisini kazanan Vali Yılmaz, bazı çevrelerin ise tepkisini çekti. Makamında yaptığı ilk açıklamada “ Daha önce bu şehirde kaymakam olmamı engelleyenler şimdi hesap veriyor” açıklamasından sonra “ Bu şehirde en yetkili kişi benim” sözleriyle şimşekleri üzerine çekti. Kendisine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız’ ın keyfi uygulamalar yaptığını gören ve buna sessiz kalmayarak görevden aldırmaya kadar giden süreç ise adeta bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Atsız’a yakın siyasi çevreler kulis çalışmalarını hızlandırarak olayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kadar taşıdılar ve Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den gönderilmesini sağladılar.
HALKA YAKIN VALİ SİYASETÇİLERİ KIZDIRDI
Özellikle sivil toplum örgütleriyle ve halkla yakın olmaya çalışan ve şehre alışmaya başlayan Vali Yılmaz’ a Kayseri’de kemikleşmiş yapıya sahip siyasi ve bürokrasi çevrelerinin tutumu kamuoyu tarafından da yakından takip edilirken, görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların tespitleri de hayli ilginç oldu.
İŞLERİNE GELMEDİ
Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den Kütahya’ya atanmasıyla ilgili sorularımız cevaplayan vatandaşlar, “ Kayseri’ye geleli henüz 8 ay kadar kısa bir zaman olmuş olan Vali’nin yeniden tayininin çıkmasının tek sebebi olabilir. Bu da kendilerini Kayseri’nin hâkimi zanneden bazı kimselerin işine gelmediğidir” diyerek bu tayin olayı ile Vali Yılmaz’ın hakkının yendiğini ifade ettiler.
NASIL HESAP VERECEKLER
Kayseri gibi büyük bir şehirde Valilik yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “ Kayseri yapı itibariyle biraz farklı bir il. Çünkü herkesin bildiği bir kesim şehrin her tarafında etkisini hissettiriyor. Sayın Valimiz Şerif Yılmaz’da bu kesimin hoşuna gitmeyen çalışmalara imza atmaya başlayınca, baktılar ki bu işin sonu kendileri açısından iyiye gitmiyor. Hemen siyaseti devreye sokarak Valimizin tayinini çıkardılar. Bu yaptıkları ne ilk ne de son olacaktır. Ama bunun hesabının da verileceği bu dünyada yada ahrette zamanı gelecek” diye konuştular. ( Kayseri Gündem)
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ahmet türkmen 5 yıl önce

kayseride derin devlet yada derin ilişkiler hükümranlıklarına zarar verecek her başı yok etmekte mahirdir. ben açıkcası arada akp olmasa bu adamlara asla destek verecek değilim. adamlar en çalışkan başkan olan memduh büyükkılıçı bile içlerine sindiremiyorlar.

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tarık TARIK 5 yıl önce

BENDE YILLAR ÖNCE DEVLETİN ÇEŞİTLİ KADEMESİNDE GÖREV ALDIM İŞİNE GELMEYEN BAZI KİŞİLER ÇIKARLARININ ZARAR GÖRECEĞİNİ ANLADILAR VE YERİMİ DEĞİŞTİRDİLER BENDE EMEKLİ OLDUM NE DEDİĞİMİ ANLADINIZMI BU DA BÖYLE BÖYLE GELMİŞ İNŞALLAH BÖYLE GİTMEZ

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ahmet eren 5 yıl önce

bu kadar entrikanın içinde böyle bir insanın kalması zaten hayaldi,her türlü pisliğin döndüğübu şehirde bunlaırı su yüzüne çıkaracak bir adam zaten kalamazdı,adsızın hadsizliklerine macit gülün tutmalığını yapmasına ve idareyi ellerine almasına izin vermedi az kaldıı sayın güllll mevsimin geçmek üzere,ALLAHIN izniyle kayseri çöplüğü kaldırılacak,ozaman şerif betin başımızın üstünde yeri var

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

BENCE KAYSERİDE VE ÜLKE GENELİNDE ERDOĞAN GÜL ÇEKİŞMESİ VAR BUNA EN SON İNANACAK İNSAN BENDİM AMA ARTIK İNANIYORUM Kİ İLERDE DAHADA BELİRGENLEŞECEK BU ÇİZGİ BANA ÖYLE GELİYOR ATAMALARIN HEPSİ OLMASADA BİR KISMI BU YÜZDEN İKİNCİ KONU AÇILIM. AÇILIMA SOĞUK BAKAN YANİ BU KONUDA PRENSİPLİ OLAN GİDER GİDİYORDA GÖRÜYORUZ ÖNCE AYAR BAKANLARDAN SONRA VALİLERDEN BAŞLAMADIMI İÇİŞLERBAKANI VE BİRKAÇ BAKAN NİYE DEĞİŞTİ SANIYORSUNUZ.İ

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