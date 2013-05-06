Kayseri Vergi Rekortmenleri Belli Oldu

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlimizde 2012 yılı vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi (gayrimenkul sermaye iradı dahil) beyanlarına ilişkin olarak Mart 2013 ayında 45 bin 524 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 434 milyon 108 bin 532 TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 106 milyon 663 bin 427 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Kayseri de 2012 yılı vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bir önceki döneme göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 10 oranında, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 10.4 oranında artış meydana gelmiştir” ifadesinde bulunuldu.

2012 yılının yergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10’a giren isimler şu şekilde:

1- ZİYA EREN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 4.515.712,01 -1.573.609,20

2-MUSTAFA BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 4.029.114,42 -1.400.900,05

3-MEMDUH BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.441.524,38- 1.195.243,53

4-BEKİR BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.251.194,62-1.128.628,12

5- HACI MURAT DEMİRDÖVEN BİNA İNŞAATI 3.037.732,12-1.056.316,24

6-YUSUF BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 2.685.128,24- 930.504,88

7-HACI BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 679.445,35-928.515,87

8-ŞÜKRÜ BOYDAK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 2.643.070,88-915.784,81

9-ÖMER BAŞYAZICIOĞLU PAMUKLU DOKUMA KUMAŞ İMALATI 1.971.283,67-680.659,28

10-NAZMİ İMAMOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ İMALATI 1.365.689,59-471.101,36