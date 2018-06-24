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kayseri zaferini kutluyor

Türkiye genelinde yüzde 52.90 oy alarak yeni düzenin yeni lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Muharrem İnce’ye yüzde 20 fark attı.

kayseri zaferini kutluyor

Başkanlık sistemi ile birlikte milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor, gençlere siyasette alan açılacak. Seçme ehliyetine sahip olan seçilme ehliyetine de sahip olacak. Gençlerin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak. Siyasete hareket gelecek. Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de yine rekor oy aldı. Yüzde 70 oy oranına ulaşan Erdoğan’ı, yüzde 18 ile Muharrem İnce, yüzde 8 ile Meral Akşener, yüzde 1 ile Temel Karamollaoğlu takip etti.

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KayseriSeçim
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