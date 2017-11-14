KAYSERİ’DE 10 MİLYON YIL ÖNCE CANLI YAŞAMIŞ

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapıldı. Toplam 69 maddenin görüşüleceği meclis toplantısının başında önemli açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’deki çok önemli bir araştırmadan bahsetti.

Şehrimizin tarihi yönden birçok değeri bulunduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Koruma altına alınması ve gün yüzüne çıkarılması gereken değerler bunlar. Geçen sene başlatılan Şeker Fabrikası’nın içerisindeki Keykubat Sarayı kazısı bunun bir örneği. Buralardaki yapılan kazıları yine sizlerle birlikte meclisimizde aldığımız kararla destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde aldığımız bir kararla Kültür Bakanlığı’ndan izin alarak çıkartılan ve antropolojik değeri olan hayvan fosillerinin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili protokoller yapıyoruz” dedi.







Bu kapsamda yapılan araştırmalardan bahseden ve bu araştırma sonucu bulunan ve meclis salonuna getirilen fosil hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Yamula Barajı civarında bulunan yaklaşık 10 milyon yıl öncesine ait bir hayvan fosili. Fil olduğu söyleniyor. Daha önce de Gömeç civarında 6 ile 8 milyon yıl öncesine ait zürafa ya da gergedanlara ait fosiller bulundu. Bu fosilin tarihi değeri çok yüksek. Biliyorsunuz Anadolu tüm kıtaların geçiş noktasında ve göç yollarının üzerinde. Anadolu’nun tarihine ve biyolojik kültür mirasına ışık tutması açısından bu tip araştırmalar çok önemli. Bunlar inşallah yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkartılacak ve Bilim Merkezlerimizde sergilenerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak” dedi







“25 metrelik otobüsler alınacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından meclis gündemine geçildi. 69 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Ulaşım A.Ş.’nin yeni otobüs alımı da ele alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çelik, şehrimizin hızla geliştiğini ve bu anlamda toplu taşımanın önemli olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Meydanı’na giden otobüs sayısının azalmasına yönelik planlama yaptık. 25 metrelik otobüsler alacağız ve Kayseri’deki toplu taşımada yenilik yapacağız. Şehrin batı tarafından çıkan araçlar üniversiteye gidiyor ve Meydan ile Kartal Kavşağı’ndan geçiyor; ama çoğu boş. Biz bir aktarma yaparak daha az aracın meydandan geçişini sağlayacağız. Bir başka projemiz ise Bekir Yıldız Bulvarı’ndan yeni açılacak hastaneye yapacağımız ulaşım projesi. Burada da tramvay sistemi gibi çalışacak 25 metrelik otobüsler olacak” diye konuştu.

Kurum Haberi