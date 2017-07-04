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KAYSERi’DE 100 KiŞi iÇiN GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Polis sabah erken saatlerde başlattığı operasyonda bir çok kişiyi gözaltına aldı.

KAYSERi’DE 100 KiŞi iÇiN GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 64 kişinin gözaltına alındığı, diğer zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.
İHA

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FetöADLİYEGözaltıBylockKayseri
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