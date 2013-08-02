Kayseri'de 22 Camide Sakal-ı Şerif Ziyarete Açılacak

KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Kadir Gecesi öncesi basın toplantısı düzenledi.Müftülükte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Maraşlıgil, 03 Ağustos Cumartesi gününü 04 Ağustos Pazar günününe bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğunu bu gecenin ömürlük günahların kefareti, kurtuluşumuzun vesilesi mübarek bir gece olduğunu söyledi."Kadir Gecesinin tüm müminlerin kalplerinin ve gönüllerinin coştuğu, camilerin dolup taştığı, yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul edildiği müstesna bir gece olduğuna dikkati çeken Maraşlıgil, şöyle devam etti:"Bilindiği gibi 3 Ağustos gününü 4 Ağustos gününe bağlayan gece mübarek Kadir Gecesidir. Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, kendimize dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı Yüce Yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yenileme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır. Çünkü bu gece tüm müminlerin kalplerinin, gönüllerinin coştuğu, camilerimizin dolup taştığı, yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul edildiği müstesna bir gecedir.Bu vesile ile tüm Kayserili hemşerilerimizin Kadir gecesini tebrik ediyor, hakkımızda maddi ve manevi her türlü hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."Sakal-ı Şerif ziyaretinin düzenleneceği cami ve zaman dilimleri şöyle: Kocasinan ilçesinde öğle namazı sonrası Kurşunlu Camii, ikinci namazı sonrası Argıncık Çarşı Camii, 7 Ağustos Çarşamba günü yatsı namazı sonrası Hacıkılıç Camii. Melikgazi ilçesinde, 3 Ağustos Cumartesi günü, Teravih namazı sonrasında Hunat, Camii Kebir, Bürünğüz, Lale, Gülük, Çukurlu, Büyük Bürünğüz, Gesi Bağları, Gesi Güzelkoy, Gesi Sağlık, Mimarsinan Merkez ve Şeyh Camii. 3 Ağustos Cumartesi günü Talas'ta teravih namazı sonrası Yukarı Akçakaya, Han ve Harman Camii. 7 Ağustos Çarşamba günü ikindi namazı sonrası Dedeoğlu ve Ali Sait Paşa Camii.***

Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli?

Kadir Gecesi, Kadir Sûresi'nde de ifade edildiği üzere, "Kur'an'ın indirildiği; bin aydan daha hayırlı olan; Rab'lerinin izniyle Ruh ve meleklerin her türlü iş için indiği; tan yeri ağarıncaya kadar esenlik, huzur ve güven kaynağı olan" bir gecedir.

Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur'an'ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse bizler bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti yapmalıyız. Kur'an'ın mânâsına ve tefsirine ağırlık vererek onu idrak etmeli ve yaşamalıyız. Anladıkça ve yaşadıkça onu yaşatmanın aşkını ve şevkini yaşamalıyız. Ayrıca bu geceyi, nafile namaz ve duayla geçirmemiz tavsiye edilmiştir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz, "Kim inanarak ve Hak rızası için Kadir Gecesi'nde kalkarsa, (namaz kılar, ibadet ederse) onun geçmiş günahları affedilir." (Buhari, Leyletü'l-Kadr, 1) buyurur.

Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: "Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeyim dedim. Rasûlullah şu duayı okumamı söyledi: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni,' ("Ey Allah! gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.)" (Tirmizi, Da'avât, 89).

Bin aydan hayırlı gece

Bu gece maddî ve manevî bütün nimetlerin müminin gönlüne yağdığı, iki cihanın bayram oluş müjdesinin müminin gönlünde hissedildiği, Kur'an, ibadet ve oruçla ruhun yükselişini zihnin de müşahede ettiği bir gecedir. Böylesine bir gecede, İlahi yardım ve manevi fetihler bir sağanak yağmur gibi müminin gönlünü ve zihnini serinletir. Onu dünya kaygılarından ve dertlerinden özgürleştirir. Kur'an-ı Kerim'de, Rabb'imizin bizlere çok büyük nimetler ikram ettiğini gördüğümüzde, Allah'tan hatalarımız için bağışlanma dilememiz emredilmiştir.

Kadir; değer, kıymet, ölçü ve kudret mânâlarına geliyor. Rabbimiz nasıl ahirette kullarına hikmetinden daha çok kudretiyle muamele edecekse Kadir Gecesi'nde de aynısını yaşayacağız. Bu gecede, her geceyi Kadir bilenlere ve Kadir'i ihya edip hürmet gösterenlere İlâhî varidat dolu dolu gelecek. Bunları elde etmek için, Kadr'in kıymetini bilmek, yağan manevi yağmurla kalbimizi yıkayabilmek için bu geceyi bir altın fırsat olarak bilmek gerekiyor.

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın 27'nci gecesi olduğunda karar kılınmıştır. Hz. Peygamber (sas) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş; ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3) buyurmuştur.

Namaz, tövbe ve dua

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevrî, "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.

Neden gizli tutulmuştur?

Allahü Teâlâ hikmeti gereği Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Mesela, duanın kabul olduğu saati cuma günü içinde, makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini de dünya ömrü içinde saklamıştır. Yine en büyük ismi olan İsm-i Azam'ı da diğer ismi içinde gizlemiştir. Bunların gizli tutulmasından maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1).

O af ânını yakalayalım

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.