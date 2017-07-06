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Kayseri’de 22 polise iade-i itibar

Kayseri’den FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılarak açığa alınan, ancak örgütle bağlantılı olmadıkları anlaşılan değişik rütbelerdeki 22 emniyet mensubu görevine iade edildi.

Kayseri’de 22 polise iade-i itibar
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgisi olduğu şüphesiyle ülke çapında açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi. Görevlerine iade edilenler arasında Kayseri’den de 22 isim bulunuyor.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından görevlerine dönmeye başladı.

Kayseri’den görevine iade edilen personelin isimleri şöyle:

Emniyet Amiri Mehmet Özgür Özgündüz, Baş Komiser İbrahim Ceyhan, Komiser Yardımcıları Mustafa Sezer, Ramazan Kaya ve Murat Soylu, Baş Polis Memuru Bayram Susan, Polis memurları Hacı Kafalı, Bünyamin Yıldız, Kasım Durmuş, Fuat Tan, Selçuk Koç, Osman Kör, Nurettin Allı, Necati Sözen, Said Arı, Hasan Şengül, Özlem Doğan, Osman Yıldırım, Cafer Bağırgan, Ahmet Uluçay, Burak Şahin ve Bekir Arsav.

(Kayseri Gündem)
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