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Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 93. Yıldönümü Kayseri’de coşkuyla kutlanırken, bazı ortaokul öğrencilerinin tören alanına türbanla gelmesi dikkat çekti.

Kayseri'de 23 Nisan Coşkusu
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Cumhuriyet Meydanında başlayan törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, daire müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sadık Atila, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören sonrasında konuşan İl Milli eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93. Yılını kutlamaktayız. Burada gençliğimize, çocuklarımıza tarihlerini anlatmak istiyoruz. Allah’ın inşallah bu gençliğe bizi bu şekilde yetiştirmeyi nasip eder. Günümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sadık Atila ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93. Yılını yaşıyoruz. Bugün TBMM’de önemli işler olmakta ancak bugün milli irade ve ulusal egemenliğimizin pekişmesinin göstergesi olan TBMM’de maalesef ulusal irade tam manasıyla temsil edilememektedir. Bugün halen Silivri zindanında yatan Milletvekillerimiz bulunmaktadır ve milli irade baskı altına alınmıştır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 23 Nisan kutlamaları Burhan Dinçbal ilkokul ve ortaokulunda Vali Şerif Yılmaz’ın katılımı ile devam etti. Burhan Dinçbal ilkokul ve ortaokulunda okuyan öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak izleyenleri etkiledi. Küçük öğrencilerin protokol koltuklarının önünde oturması dikkat çekti. Yapılan etkinlik sonrası konuşan Vali Şerif Yılmaz, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın yıldönümünü coşkuyla kutladık. Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlanan bu bayram Kayseri’de de coşkuyla kutlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu coşku inşallah ilelebet devam eder. Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde muasır medeniyet seviyesi içerisinde hak ettiği yerde olur” şeklinde konuştu.
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