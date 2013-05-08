Kayseri'de 4 Ayda Ne Kadar Esrar Yakalandı?

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehrin giriş ve çıkışlarında operasyonlarına aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonda 26.5 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları çerçevesinde 2013 yılının ilk 4 ayında bir tona yakın esrar ele geçirildiğini bildiren Aydın, “Huzurumuzu bozan parazitlere karşı vatandaşlarımız ile beraber hareket edeceğiz. Gerek kaçakçılık, gerek trafik konusunda olusun vatandaşlarımızı bilinçlendirme konusunda tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu bilgilendirmeler çerçevesinde Kayseri genelinde on binlerce çocuğa ulaştık” diye konuştu.

