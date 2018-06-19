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Kayseri’de 952 bin 629 kişi sandık başına gidecek

Kayseri’de 952 bin 629 kişi sandık başına gidecek

Kayseri’de 952 bin 629 kişi sandık başına gidecek

24 Haziran seçimlerinde Kayseri’de 952 bin 629 kişi sandık başına giderek oy kullanacak. 
24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Kayseri’de 952 bin 629 kişi 3 bin 2 sandıkta oy kullanacak. 18 ilçede sandık başına gidecek olan seçmen sayısı ve sandık sayısı ise şu şekilde 
Akkışla 5 bin 63 seçmen 22 sandık 
Bünyan 19 bin 362 seçmen 78 sandık 
Develi 46 bin 331 seçmen 161 sandık 
Felahiye 4 bin 619 seçmen 21 sandık 
Hacılar 8 bin 904 seçmen 30 sandık 
İncesu 18 bin 28 seçmen 65 sandık 
Kocasinan1- 159 bin 170 seçmen 466 sandık 
Kocasinan2- 112 bin 407 seçmen 319 sandık 
Melikgazi1- 248 bin 294 seçmen 697 sandık 
Melikgazi2- 132 bin 212 seçmen 367 sandık 
Özvatan 3 bin 382 seçmen 15 sandık 
Pınarbaşı 17 bin 42 seçmen 143 sandık 
Sarıoğlan 10 bin 853 seçmen 47 sandık 
Sarız 7 bin 845 seçmen 49 sandık 
Talas 103 bin 995 seçmen 299 sandık 
Tomarza 16 bin 643 seçmen 79 sandık 
Yahyalı 26 bin 262 seçmen 95 sandık 
Yeşilhisar 12 bin 217 seçmen 49 sandık 

İHA

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