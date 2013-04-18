Kayseri'de Akil İnsanlar Toplantısında Gerginlik

Toplantının açılışında konuşan Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu Grubu Başkanı Ahmet Taşgetiren, Kayseri'ye sivil toplum kuruluşlarının, çözüm süreciyle ilgili görüşlerini almak üzere geldiklerini belirtti. Taşgetiren, Türkiye'nin başına musallat olan terör belasının 30 yıldır kan akıtmaya devam ettiğini, anaların gözyaşlarının bir türlü dinmediğini ifade ederek, ''Bu terör belasının son bulması için hükümet bir yöntem belirledi ve süreç devam ediyor. Biz de bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz'' dedi.

Taşgetiren, toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyeceklerini, daha sonra ise soruları cevaplayacaklarını söyledi. Toplantıya katılan bazı milliyetçi gruplar da söz alarak konuşmaya başladılar. Bu arada bazı gruplar arasında sözlü atışma yaşandı. Sözlü atışmaların şiddetlenmesi üzerine, Akil İnsanlar Heyeti Başkanı Ahmet Taşgetiren, bazı grupların bulunduğu masalara giderek, tansiyonun düşürülmesi için görüşmelerde bulundu. Taşgetiren'in bu çabası da sonuç vermedi. Taşgetiren bunun üzerine, toplantıyı sona erdirdiklerini bildirdi.

Salonda tansiyon yeniden yükselirken, bazı gruplar gerginliği gidermek için İstiklal Marşı okumaya başladılar. İstiklal Marşı okunurken Akil İnsanlar Heyeti üyelerinin oturdukları yerden kalkmamaları ve sessiz kalmaları ise salonda tansiyonu yeniden yükseltti. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ''Bayrağımızı değiştirmek isteyen adamın Kayseri'de işi yok'', ''Bayrağımıza saygınız olmadığını önceden söylediniz, İstiklal Marşımıza saygınızın olmadığını da şimdi gördük'' şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Akil İnsanlar Heyeti Başkanı Ahmet Taşgetiren, toplantının sona erdiğini ifade etti. Bunun üzerine Akil İnsanlar Heyeti ve salondaki davetliler, toplantıdan ayrıldılar. Akil İnsanlar Heyeti Üyesi Doğu Ergil, bir süre sonra bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte salona tekrar döndü ve çözüm süreciyle ilgili sohbet etti.

Öte yandan, akil insanların toplantısı öncesi otel önünde toplanan bir grup, protestoda bulundu. Grup, İstiklal Marşını okumasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

DEVAM EDİLDİ

Kayseri'de Akil İnsanlar Heyeti’nin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaşanan gerginlik üzerine toplantı sona erdi. Bazı grupların salondan çıkmasından sonra toplantıya bir süre daha devam edildi.

Bazı grupların salondan çıkmasının ardından başlayan toplantıda konuşan heyet üyesi Beril Dedeoğlu, hiç hak etmedikleri bir olayla karşılaştıklarını ve şok olduğunu bildirdi. Dedeoğlu, ''Biz ülkede akan kanın durması için hükümet tarafından yürütülen bir süreçte olumlu katkı koymak adına bu yola çıktık. Bazı gruplar ve bazı insanlar bizi, çok farklı değerlendirdi” dedi.

Toplantı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.