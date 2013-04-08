Kayseri'de Asayiş Haberleri

ÇALIŞMA İZNİ OLMAYAN SURİYELİYE GÖZALTI



Kayseri’nin Tomarza ilçesinde çalışma izni olmadan çalışan Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Şıhbarak köyünde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde Suriye uyruklu olduğu tespit edilen A.M.’nin izinsiz olarak Ş.A.’nın yanında çalıştığının belirlendiği öğrenildi.

Pasaportu bulunan A.M.’nin izin süresinin halen devam etmesi nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.



SARIZ’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Kayseri’nin Sarız ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yedioluk köyü yakınlarında yapılan yol kontrolleri sırasında S.S.’nin kullandığı otomobilin içinde yapılan aramalarda 2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

S.S.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.



TRAFİK CANAVARI 368 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kayseri’de, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün 368 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Çomak köyü yakınlarında bir aracın tehlikeli seyrettiği ihbarının değerlendirildiği öğrenildi. Yapılan çalışmada belirtilen aracın sürücüsü olan F.Y.’nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Jandarma tarafından doktor kontrolünden geçirilen F.Y.’nin 368 promil alkollü olduğu belirlendi. F.Y. hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.



BOŞAN GEL KOCANDAN’ DEDİ GÖZALTINA ALINDI



Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde telefon açtığı kadına, ‘Kocandan boşanmazsan seni öldüreceğim’ tehtidinde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Y.K.’nın Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesinde M.G. isimli şahsın kendisini telefonla arayarak, ‘Kocandan boşanmazsan seni öldüreceğim’ diyerek tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan suç duyurusu sonrasında M.G.’nin gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kayseri 3. Aile Mahkemesi tarafından ise şüpheli hakkında 3 ay süre ile tedbir kararı alındığı, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından da mağdur hakkında koruyucu tedbir kararı verildiği öğrenildi.



BABASI İLE TARTIŞTI İNTİHARA KALKIŞTI



Kayseri’nin İncesu ilçesinde babası ile tartışan genç kız ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre Süksün Zafer Mahallesi’nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki M.O.’nun babası ile tartıştığı öğrenildi. M.O.’nun tartışma sonrasında 10 adet hap içerek intihara kalkıştığı bildirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.O.’nun yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. (iha)

